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Верховный Суд разъяснил порядок передачи уголовных производств в ВАКС

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Уголовные производства, подсудные Высшему антикоррупционному суду, должны быть переданы в него на основании постановлений тех судов, в которых эти уголовные производства находятся на рассмотрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Верховного суда.

Верховный Суд разъяснил порядок передачи уголовных производств в ВАКС

"Уголовные производства, подсудные Высшему антикоррупционном суда, должны быть переданы в него на основании постановлений тех судов, в которых эти уголовные производства находятся на рассмотрении.

В случае возникновения спорных вопросов о том, подлежит ли дело передаче в ВАКС, они могут быть решены Верховным Судом в порядке, предусмотренном ст. 34 Уголовного процессуального кодекса Украины. Такое разъяснение дал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на обращение судей о порядке передачи отдельных категорий уголовных производств в ВАКС", - говорится в сообщении.

Кроме того, ККС ВС обратил внимание на то, что ВАКС начал работу 5 сентября 2019 года, а 18 сентября 2019 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда".

"Этим Законом были внесены ряд изменений в раздел XI "Переходные положения" УПК Украины и раздела VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд", в частности уточнена подсудность ВАКС и указано, что уголовные производства, досудебное расследование которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подсудимые ВАКС, передаются в этот суд для рассмотрения в установленном УПК Украины порядке. Отдельного решения этого вопроса другими судами не предусмотрено", - говорится в сообщении.

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Напомним, Высший антикоррупционный суд за первый день работы, 5 сентября, получил 14 ходатайств для рассмотрения.

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