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Верещук вражена безпілотниками українського виробництва і бюрократією Міноборони

Верещук вражена безпілотниками українського виробництва і бюрократією Міноборони

Київ • УНН

 • 18488 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член оборонного Комітету Ради Ірина Верещук поділилася враженнями після зустрічі з керівником українського виробника безпілотників, повідомляє УНН.

Цитата

“Приємно вражена тим, що наші таки можуть розробляти та виробляти бойові безпілотники. Неприємно вражена тим, з якими труднощами їм доводиться зустрічатися в Міноборони, і якщо це не корупція, то це якийсь збочений бюрократизм.

Замість того, щоб всіляко заохочувати та підтримувати таких вітчизняних hi-tech зброярів, чиновники з Міноборони займаються бюрократичними знущаннями. Це виглядає особливо дивно в умовах геополітичного загострення навколо України”, — написала вона у Facebook.

Деталі

У Верещук немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє за “розумною зброєю” і безпілотники є саме такими.

“Вітчизняні виробники розумної зброї мають мати „зелене світло“ в коридорах Міноборони та інших владних коридорах.

Тому, закликаю керівництво Міноборони звернути увагу на вітчизняних виробників бойових безпілотників, зняти бюрократичні перепони, прискорити/спростити процедурні питання. Бо, точно знаю, що коли хочете і дуже треба, ви все можете і все робите швидко. Наші українські виробники безпілотників — це саме таке питання. Дайте їм працювати. Допоможіть їм”, — закликала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук повідомила, що Комітет опрацьовує державне оборонне замовлення на 2021 рік.

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