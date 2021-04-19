Верещук вражена безпілотниками українського виробництва і бюрократією Міноборони

Цитата

“Приємно вражена тим, що наші таки можуть розробляти та виробляти бойові безпілотники. Неприємно вражена тим, з якими труднощами їм доводиться зустрічатися в Міноборони, і якщо це не корупція, то це якийсь збочений бюрократизм.

Замість того, щоб всіляко заохочувати та підтримувати таких вітчизняних hi-tech зброярів, чиновники з Міноборони займаються бюрократичними знущаннями. Це виглядає особливо дивно в умовах геополітичного загострення навколо України”, — написала вона у Facebook.

Деталі

У Верещук немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє за “розумною зброєю” і безпілотники є саме такими.

“Вітчизняні виробники розумної зброї мають мати „зелене світло“ в коридорах Міноборони та інших владних коридорах.

Тому, закликаю керівництво Міноборони звернути увагу на вітчизняних виробників бойових безпілотників, зняти бюрократичні перепони, прискорити/спростити процедурні питання. Бо, точно знаю, що коли хочете і дуже треба, ви все можете і все робите швидко. Наші українські виробники безпілотників — це саме таке питання. Дайте їм працювати. Допоможіть їм”, — закликала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук повідомила, що Комітет опрацьовує державне оборонне замовлення на 2021 рік.