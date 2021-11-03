Верещук, Свириденко та Рябікін: "Слуги" направили до уряду пропозиції щодо кандидатів на посади міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фракція “Слуга Народу” направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Юлію Свириденко на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України та Павла Рябікіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Фракція „Слуга Народу“, на правах коаліції, направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:
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- Ірину Верещук — на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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- Юлію Свириденко — на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України.
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- Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості”, — написала Палійчук.
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Доповнення
У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші — зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — просто йдуть у відставку.
Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:
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- нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;
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- міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;
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- В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;
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- голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.
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Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.
Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у “Слузі народу”.