Верещук, Свириденко та Рябікін: "Слуги" направили до уряду пропозиції щодо кандидатів на посади міністрів

Цитата

“Фракція „Слуга Народу“, на правах коаліції, направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:



Ірину Верещук — на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Юлію Свириденко — на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України.



Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості”, — написала Палійчук.



Доповнення

У понеділок “слуги народу” на засіданні фракції підтримали низку кадрових рішень. Так, низка міністрів “міняються посадами”, інші — зокрема, це Любченко та віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — просто йдуть у відставку.

Щодо інших кандидатів, “слуги” підтримали наступні кадрові перестановки в уряді:



нардеп Ірина Верещук — заходить на посаду міністра реінтеграції окупованих територій;



міністр Олексій Резніков — йде на посаду міністра оборони;



В’ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника Апарату Верховної Ради;



голова Державної митної служби України Павло Рябікін йде з митниці на посаду голови Мінстратегпрому.



Також варто додати, що, як повідомляв голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, на посаду Любченка можуть запропонувати заступнику керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.

Міндовкілля мав би очолити чинний заступник міністра Руслан Стрілець, вказували у “Слузі народу”.