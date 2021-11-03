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Верещук, Свириденко и Рябикин: "Слуги" направили в правительство предложения по кандидатам на должности министров

Киев • УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 3 Ноября. УНН. Фракция "Слуга Народа" направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Павла Рябикина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщила пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Верещук, Свириденко и Рябикин: "Слуги" направили в правительство предложения по кандидатам на должности министров

Цитата

“Фракция „Слуга Народа“, на правах коалиции, направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:

  • Ирину Верещук — на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • Юлию Свириденко — на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.
  • Павла Рябикина — на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности”, — написала Палийчук.

Дополнение

В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие — в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский — просто уходят в отставку.

В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:

  • нардеп Ирина Верещук — заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
  • министр Алексей Резников — идет на должность министра обороны;
  • Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
  • председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.

Также стоит добавить, что, как сообщал глава фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.

Миндовкилля должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в “Слуге народа”.

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