Верещук, Свириденко и Рябикин: "Слуги" направили в правительство предложения по кандидатам на должности министров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 Ноября. УНН. Фракция "Слуга Народа" направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Павла Рябикина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщила пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Фракция „Слуга Народа“, на правах коалиции, направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве следующих кандидатов:
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- Ирину Верещук — на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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- Юлию Свириденко — на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.
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- Павла Рябикина — на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности”, — написала Палийчук.
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Дополнение
В понедельник “слуги народа” на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров “меняются должностями”, другие — в частности, это Любченко и вице-премьер-министр Олег Уруский — просто уходят в отставку.
В отношении других кандидатов, “слуги” поддержали следующие кадровые перестановки в правительстве:
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- нардеп Ирина Верещук — заходит на должность министра реинтеграции оккупированных территорий;
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- министр Алексей Резников — идет на должность министра обороны;
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- Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;
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- председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность главы Минстратегпрома.
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Также стоит добавить, что, как сообщал глава фракции “Слуга народа” в Раде Давид Арахамия, на должность Любченко могут предложить заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.
Миндовкилля должен был бы возглавить действующий заместитель министра Руслан Стрелец, указывали в “Слуге народа”.