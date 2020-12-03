Верещук: Рада завтра розгляне законопроект про е-декларування

“Ми зараз переходимо до законопроекту №4142, а це йдеться про щеплення. Він зараз викликав глибокий резонанс у суспільстві. І вважаю правильним, щоб ми його обговорили в порядку надходження. Думаю, на завтра буде е-декларування”, - зазначила Верещук.

Нагадаємо, Верещук повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності переніс розгляд двох законопроектів стосовно подання недостовірної інформації в деклараціях на сьогодні, 3 грудня, через протиріччя в сумі, від якої наступає відповідальність та у виді покарань за порушення.

Додамо, що 1 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації. Аналогічний законопроект раніше зареєстрував і Президент України Володимир Зеленський.

У робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.

Раніше народний депутат України Ярослав Юрчишин заявив, що робоча група з урегулювання конституційної кризи продовжить свою роботу, поки не запропонує рішення щодо КСУ.