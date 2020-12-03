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Верещук: Рада завтра рассмотрит законопроект об э-декларировании

Верещук: Рада завтра рассмотрит законопроект об э-декларировании

Киев  •  УНН

 • 12330 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада завтра рассмотрит проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

"Мы сейчас переходим к законопроекту №4142, а это говорится о прививках. Он сейчас вызвал глубокий резонанс в обществе. И считаю правильным, чтобы мы его обсудили в порядке поступления. Думаю, завтра будет э-декларирование", - отметила Верещук.

Напомним, Верещук сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перенес рассмотрение двух законопроектов по представлению недостоверной информации в декларациях на сегодня, 3 декабря, из-за противоречий в сумме, от которой наступает ответственность и в виде наказаний за нарушения.

Добавим, что 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации. Аналогичный законопроект ранее зарегистрировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

В рабочей группе по КСУ ожидают принятия закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса продолжит свою работу, пока не предложит решение о КСУ.

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