Верещук прокоментувала "спалення" українських поліцейських на акціях протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук виступила на захист українських поліцейських, які потерпають від активістів під час акцій протесту, повідомляє УНН.
Цитата
“Ми травмовані своєю історією, ми травмовані подіями на Донбасі. І коли нещодавно на акції, яка передувала біля Офісу Президента, палили шоломи поліцейським, били їх в обличчя — весь світ облетіли ці кадри. У полум’ї шолом, ви пам’ятаєте?”, — прокоментувала вона в ефірі одного з телеканалів.
Активісти паплюжать те, що оплачує український народ податками, продовжила Верещук.
“Ви подивіться, що ви робите, це за наші кошти куплене, за податки. Поліція, яка має нас охороняти, а ви її б’єте, за що ви б’єте поліцію, за те, що вона вас охороняє?”, — наголосила нардеп.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.