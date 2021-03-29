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Верещук прокомментировала "сожжение" украинских полицейских на акциях протеста

Верещук прокомментировала "сожжение" украинских полицейских на акциях протеста

Киев  •  УНН

 • 20317 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук выступила в защиту украинских полицейских, которые страдают от активистов во время акций протеста, сообщает УНН.

Цитата

“Мы травмированы своей историей, мы травмированы событиями на Донбассе. И когда недавно на акции, прошедшей у Офиса Президента, жгли шлемы полицейским, били их в лицо — весь мир облетели эти кадры. В пламени шлем, вы помните?”, — прокомментировала она в эфире одного из телеканалов.

Активисты порочат то, что оплачивает украинский народ налогами, продолжила Верещук.

“Вы посмотрите, что вы делаете, это за наши деньги куплено, за налоги. Полиция, которая должна нас охранять, а вы ее бьете, за что вы бьете полицию за то, что она вас охраняет?”, — отметила нардеп.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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