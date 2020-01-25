Верещук: фінансування відрядження до Давоса з боку Пінчука не є корупцією

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 4450 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 12456 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 204216 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 145844 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 128006 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133338 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148774 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148411 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231156 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217646 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 23927 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 16424 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 15023 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 23088 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 14451 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 204216 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 182559 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 301455 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 323321 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 404572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 15586 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 9606 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59717 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42306 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56373 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Верещук: фінансування відрядження до Давоса з боку Пінчука не є корупцією

Київ • УНН

 • 11871 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Фінансування українським бізнесменом Віктором Пінчуком поїздки депутатів із владної фракції “Слуга народу” на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі не можна вважати корупцією. Про це заявила народна депутатка Верховної Ради Ірина Верещук у коментарі для Радіо Свобода, передає УНН.

Верещук: фінансування відрядження до Давоса з боку Пінчука не є корупцією

“Я навіть дзвонила по консультацію у НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції — ред). НАЗК стверджує, що це не є корупція, якщо вони були у відрядженні. Навіть якщо це відрядження профінансоване не з державного бюджету, це не корупція. А якщо не були у відрядженні і отримали, це був би подарунок, і вони б мусили пояснювати, за що такий подарунок”, — сказала представниця владної партії, яка сама в Давосі не була.

До Давоса їздила численна делегація народних депутатів України. Як пише Радіо Свобода, до фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глави компаній Youtube та BBC виступили на форумі у Давосі: обговорювали дезінформацію в Інтернеті

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками форуму в Давосі висловив переконаність в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01