Верещук: фінансування відрядження до Давоса з боку Пінчука не є корупцією

“Я навіть дзвонила по консультацію у НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції — ред). НАЗК стверджує, що це не є корупція, якщо вони були у відрядженні. Навіть якщо це відрядження профінансоване не з державного бюджету, це не корупція. А якщо не були у відрядженні і отримали, це був би подарунок, і вони б мусили пояснювати, за що такий подарунок”, — сказала представниця владної партії, яка сама в Давосі не була.

До Давоса їздила численна делегація народних депутатів України. Як пише Радіо Свобода, до фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глави компаній Youtube та BBC виступили на форумі у Давосі: обговорювали дезінформацію в Інтернеті

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками форуму в Давосі висловив переконаність в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.