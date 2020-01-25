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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Верещук: финансирование командировки в Давос со стороны Пинчука не является коррупцией

Киев • УНН

 • 11871 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Финансирование украинским бизнесменом Виктором Пинчуком поездки депутатов из правящей фракции "Слуга народа" на ежегодное собрание Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе нельзя считать коррупцией. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Ирина Верещук в комментарии для Радио Свобода, передает УНН.

Верещук: финансирование командировки в Давос со стороны Пинчука не является коррупцией

“Я даже звонила за консультацией в НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции — ред). НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок”, — сказала представительница правящей партии, которая сама в Давосе не была.

В Давос ездила многочисленная делегация народных депутатов Украины. Как пишет Радио Свобода, к финансированию их поездки в одно из самых дорогих мест мира, на которое на время проведения форума превращается Давос, причастен украинский олигарх Виктор Пинчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главы компаний Youtube и BBC выступили на форуме в Давосе: обсуждали дезинформацию в Интернете

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук по итогам форума в Давосе выразил уверенность в том, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

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