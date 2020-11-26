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Веніславський: закриті справи щодо брехні в деклараціях не будуть відновлені

Веніславський: закриті справи щодо брехні в деклараціях не будуть відновлені

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кримінальні провадження за брехню в деклараціях, закриті після рішення Конституційного Суду, навряд чи будуть відновлені. Про це в ефірі каналу ZIK сказав представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський, передає УНН.

“Я думаю, що закриття кількох справ проти одіозних людей, які були в переліку тих, хто подав недостовірні декларації, було однією зі складових ухвалення цього рішення. Тобто я думаю, що це очевидно для всіх. Але для того, щоб сказати, що ми повернемо це, і всі ті, хто подав недостовірні декларації на десятки мільйонів, на мільйони грн, будуть притягнуті до відповідальності – це не так”, - сказав Веніславський.

На його думку, над усіма судами, які в майбутньому розглядатимуть ці суперечки, “висітиме славнозвісне рішення від 27 жовтня”.

“Я думаю, навряд чи будуть юридичні аргументи для того, щоб ми могли відновити ті кримінальні провадження, які розслідувались і фактично вже були передані до суду, за цією статтею. Ці люди вже фактично уникнуть покарання”, - додав представник Президента.

Нагадаємо, раніше у НАЗК повідомили, що правоохоронні органи закрили низку справ більше ніж на 30 млн грн щодо декларування недостовірної інформації у зв’язку з нещодавнім рішення КСУ.

27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі питання у парламенті не розглядали, зібрали робочу групу для його опрацювання.

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