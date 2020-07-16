Венедіктова розповіла, де найбільше в Україні скоюють хуліганства

"Хуліганство. Із загальної кількості облікованих злочинів проти громадського порядку та моральності майже 40% становить хуліганство. Найбільше таких злочинів скоєно у Харківській, Дніпропетровській областях та в місті Києві", - проінформувала Венедіктова.

За її словами, попри зменшення кількості облікованих злочинів цієї категорії по державі відбулося їх зростання у Волинській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях.

"Менше на 10% скеровано до суду обвинувальних актів за фактами вчинення хуліганських дій", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор також зазначила, що значно нижчий загальнодержавного цей показник у Донецькій, Херсонській та Хмельницькій областях.

"При цьому, збільшилася на 20% кількість обвинувальних актів, скерованих до суду за ч.4 ст. 296 (Кримінального кодексу України - ред.). Найгірша динаміка в Херсонській та Хмельницькій областях", - розповіла Венедіктова.

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Також, за її словами, в ході моніторингу відомостей ЄРДР щодо проваджень, розпочатих за фактами хуліганства, Офісом Генерального прокурора встановлено непоодинокі випадки перекваліфікації кримінальних правопорушень з більш тяжкого злочину на менш тяжкий злочин.

"Водночас з фабул проваджень в ЄРДР видаляються дані про застосування в ході вчинення хуліганства вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмета. Спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - сказала Венедіктова.

Так, вона навела приклад подібної ситуації у Білоцерківському відділку поліції ГУНП в Київській області.

"Майже чотири роки розслідувалося кримінальне провадження за фактом грубого порушення у 2016 році невстановленими особами громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, внаслідок чого двом особам бейсбольною битвою спричинені тілесні ушкодження. Надалі фабулу змінено в частині нанесення тілесних ушкоджень предметом спеціально пристосованим для нанесення тілесних ушкоджень. Злочин перекваліфіковано з ч.4 ст.296 ККУ - хуліганство - на ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження – ред.) з подальшим закриттям справи", - розповіла Венедіктова.

За її словами, аналогічні факти мали місце у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Полтавській, Рівненській, Харківській областях та в місті Києві.

Нагадаємо, в Україні протягом першого півріччя цього року обліковано майже 3,5 тисячі кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності.