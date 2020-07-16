Венедиктова рассказала, где больше всего в Украине совершают хулиганства

"Хулиганство. Из общего количества учтенных преступлений против общественного порядка и нравственности почти 40% составляет хулиганство. Больше всего таких преступлений совершено в Харьковской, Днепропетровской областях и в городе Киеве", - проинформировала Венедиктова.

По ее словам, несмотря на уменьшение количества учтенных преступлений этой категории по стране произошел их рост в Волынской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской и Ровенской областях.

"Меньше на 10% направлено в суд обвинительных актов по фактам совершения хулиганских действий", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор также отметила, что значительно ниже общегосударственного этот показатель в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.

"При этом, увеличилось на 20% количество обвинительных актов, направленных в суд по ч.4 ст. 296 (Уголовного кодекса Украины - ред.). Худшая динамика в Херсонской и Хмельницкой областях", - рассказала Венедиктова.

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Также, по ее словам, в ходе мониторинга сведений ЕРДР по производствам, начатых по фактам хулиганства, Офисом Генерального прокурора установлены неоднократные случаи переквалификации уголовных преступлений с более тяжкого преступления на менее тяжкое преступление.

"Вместе с тем, из фабул производств в ЕРДР удаляются данные о применении в ходе совершения хулиганства огнестрельного или холодного оружия или другого предмета. Специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - сказала Венедиктова.

Так, она привела пример подобной ситуации в Белоцерковском отделения полиции ГУНП в Киевской области.

"Почти четыре года расследовалось уголовное производство по факту грубого нарушения в 2016 году неустановленными лицами общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, в результате чего двум лицам бейсбольной битвой причинены телесные повреждения. В дальнейшем фабулу изменено в части нанесения телесных повреждений предметом специально приспособленным для нанесения телесных повреждений. Преступление переквалифицировано с ч.4 ст.296 УК - хулиганство - на ч.1 ст.125 УК (умышленное легкое телесное повреждение - ред.) с последующим закрытием дела", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, аналогичные факты имели место в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Харьковской областях и в Киеве.

Напомним, в Украине за первое полугодие этого года учтено почти 3,5 тысячи уголовных преступлений против общественного порядка и нравственности.