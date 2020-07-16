Венедіктова розповіла, де найбільше злочинів проти громадського порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні протягом першого півріччя цього року обліковано майже 3,5 тисячі кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час координаційної наради, передає кореспондент УНН.
“Впродовж першого півріччя цього року правоохоронцями обліковано майже 3,5 тисячі кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності. Менше на 11%. Найбільше в Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Харківській областях та в місті Києві”, — сказала Венедіктова.
За її словами, попри зменшення кількості облікованих злочинів цієї категорії відбулося їх зростання у Волинській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській областях.
“Менше на 2% скеровано до суду обвинувальних актів щодо правопорушень цієї категорії”, — зазначила Венедіктова.
Проте, вона зауважила, що значно нижче загальнодержавного цей показник у Київській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.
“Низький є відсоток розкриття злочинів проти громадського порядку та моральності в Одеській, Херсонській областях та місті Києві”, — розповіла Венедіктова.
Нагадаємо, в Україні з початку року обліковано понад 5 тисяч правопорушень проти громадської безпеки.