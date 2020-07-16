Венедиктова рассказала, где больше всего преступлений против общественного порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине за первое полугодие этого года учтено почти 3,5 тысячи уголовных преступлений против общественного порядка и нравственности. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время координационного совещания, передает корреспондент УНН.
"На протяжении первого полугодия этого года правоохранителями учтено почти 3,5 тысячи уголовных преступлений против общественного порядка и нравственности. Меньше на 11%. Больше всего в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Харьковской областях и в городе Киеве", - сказала Венедиктова.
По ее словам, несмотря на уменьшение количества учтенных преступлений этой категории произошел их рост в Волынской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областях.
"Меньше на 2% направлено в суд обвинительных актов в отношении правонарушений этой категории", - отметила Венедиктова.
Однако, она отметила, что значительно ниже общегосударственного этот показатель в Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.
"Низким является процент раскрываемости преступлений против общественного порядка и нравственности в Одесской, Херсонской областях и городе Киеве", - рассказала Венедиктова.
Напомним, в Украине с начала года учтено более 5000 правонарушений против общественной безопасности.