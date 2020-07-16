В Україні з початку року обліковано понад 5 тисяч правопорушень проти громадської безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні протягом першого півріччя цього року обліковано понад 5 тисяч кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час координаційної наради, передає кореспондент УНН.
"Впродовж першого півріччя цього року правоохоронцями обліковано понад 5 тисяч кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Це на 25% нижче", - сказала Венедіктова.
За її словами, найбільше обліковано кримінальних правопорушень щодо громадської безпеки у Донецькій, Дніпропетроській, Луганській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Київській областях та в місті Києві.
"В Чернігівській області відбулося зростання кількості цих злочинів на 12%. Менше на 17% скеровано до суду обвинувальних актів щодо правопорушень цієї категорії. Ще нижче загальнодержавного цей показник у Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Рівненській та Херсонській областях", - розповіла Венедіктова.
Нагадаємо, у Маріуполі викрили бойовика "групи Бєзлєра", який катував українських військових.