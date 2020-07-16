В Украине с начала года учтено более 5 тысяч правонарушений против общественной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине за первое полугодие этого года учтено более 5 тысяч уголовных правонарушений против общественной безопасности. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время координационного совещания, передает корреспондент УНН.
"На протяжении первого полугодия этого года правоохранителями учтено более 5 тысяч уголовных правонарушений против общественной безопасности. Это на 25% ниже", - сказала Венедиктова.
По ее словам, больше всего учтено уголовных правонарушений относительно общественной безопасности в Донецкой, Днипропетроський, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Киевской областях и в городе Киеве.
"В Черниговской области произошел рост количества этих преступлений на 12%. Меньше на 17% направлено в суд обвинительных актов в отношении правонарушений этой категории. Еще ниже общегосударственного этот показатель в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской, Ровенской и Херсонской областях", - рассказала Венедиктова.
Напомним, в Мариуполе разоблачили боевика "группы Безлера", который пытал украинских военных.