Велика Британія хоче ініціювати офіційне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф - ЗМІ

ukenru
29 березня, 17:57 • 105048 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 125415 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122758 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160999 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136793 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131625 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143923 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146050 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388832 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172466 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
58 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 22515 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 11993 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 19820 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 28004 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 26788 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237881 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388831 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443275 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451530 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 125412 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132125 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126229 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100380 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 109005 перегляди
Актуальне
Велика Британія хоче ініціювати офіційне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф - ЗМІ

Велика Британія хоче ініціювати офіційне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30965 перегляди

Велика Британія хоче ініціювати офіційне розслідування щодо постачання КНДР зброї до рф

Велика Британія на рівні ООН хоче ініціювати офіційне міжнародне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неопубліковану доповідь військової розвідки Великої Британії, пише УНН.

Як зазначає видання, Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії вантажних постачань Північної Кореї до росії в межах спроби ініціювати офіційне розслідування угод зі зброєю з порушенням міжнародних санкцій.

У неопублікованій доповіді військової розвідки Великої Британії, з якою ознайомилося видання, показані знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких видно, як три російські кораблі, "Майя", "Ангара" та "Марія", завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджин перед тим, як вирушити в російські порти на Далекому Сході.

Звіт, поряд з іншими доказами зі США та інших країн, був наданий групі експертів ООН з питання поширення зброї КНДР, яка, як очікується, наступного місяця опублікує свій перший остаточний звіт, оскільки ймовірні поставки боєприпасів Північною Кореєю до росії різко зросли в цьому році.

Ці поставки, як стверджується, дозволили завдати військових ударів по Україні в грудні та січні, внаслідок яких десятки людей загинули та сотні отримали поранення.

Прокурори у Харкові повідомили Guardian, що ймовірні фрагменти ракет "Іскандер" північнокорейського виробництва були відправлені до Києва для аналізу, і заявили, що ракети мали невеликі відмінності: намальовані від руки букви серійних номерів, а також інший випускний конус сопла та зварювання.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз найближчим часом мають завершити дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Лише після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт. Про це УНН у коментарі розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

За словами Рувіна, візуальний огляд уламків дає підстави говорити, що такі ракети росія раніше не використовувала.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці, наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково, щойно це стане можливим", - зазначив Олександр Рувін.

Північна Корея є найбільшим постачальником зброї до рф - Буданов21.01.24, 16:53 • 34457 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77