Велика Британія хоче ініціювати офіційне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф - ЗМІ

Велика Британія на рівні ООН хоче ініціювати офіційне міжнародне розслідування щодо постачання Північною Кореєю зброї до рф. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неопубліковану доповідь військової розвідки Великої Британії, пише УНН.

Як зазначає видання, Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії вантажних постачань Північної Кореї до росії в межах спроби ініціювати офіційне розслідування угод зі зброєю з порушенням міжнародних санкцій.

У неопублікованій доповіді військової розвідки Великої Британії, з якою ознайомилося видання, показані знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких видно, як три російські кораблі, "Майя", "Ангара" та "Марія", завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджин перед тим, як вирушити в російські порти на Далекому Сході.

Звіт, поряд з іншими доказами зі США та інших країн, був наданий групі експертів ООН з питання поширення зброї КНДР, яка, як очікується, наступного місяця опублікує свій перший остаточний звіт, оскільки ймовірні поставки боєприпасів Північною Кореєю до росії різко зросли в цьому році.

Ці поставки, як стверджується, дозволили завдати військових ударів по Україні в грудні та січні, внаслідок яких десятки людей загинули та сотні отримали поранення.

Прокурори у Харкові повідомили Guardian, що ймовірні фрагменти ракет "Іскандер" північнокорейського виробництва були відправлені до Києва для аналізу, і заявили, що ракети мали невеликі відмінності: намальовані від руки букви серійних номерів, а також інший випускний конус сопла та зварювання.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз найближчим часом мають завершити дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Лише після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт. Про це УНН у коментарі розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

За словами Рувіна, візуальний огляд уламків дає підстави говорити, що такі ракети росія раніше не використовувала.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці, наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково, щойно це стане можливим", - зазначив Олександр Рувін.

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