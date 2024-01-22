Великобритания хочет инициировать официальное расследование по поставкам Северной Кореей оружия в рф - СМИ

Великобритания на уровне ООН хочет инициировать официальное международное расследование по поставкам Северной Кореей оружия в рф. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неопубликованный доклад военной разведки Великобритании, пишет УНН.

Как отмечает издание, Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии грузовых поставок Северной Кореи в россию в рамках попытки инициировать официальное расследование сделок с оружием с нарушением международных санкций.

В неопубликованном докладе военной разведки Великобритании, с которым ознакомилось издание, показаны снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых видно, как три российских корабля, "Майя", "Ангара" и "Мария", загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед тем, как отправиться в российские порты на Дальнем Востоке.

Отчет, наряду с другими доказательствами из США и других стран, был предоставлен группе экспертов ООН по вопросу распространения оружия КНДР, которая, как ожидается, в следующем месяце опубликует свой первый окончательный отчет, поскольку вероятные поставки боеприпасов Северной Кореей в россию резко возросли в этом году.

Эти поставки, как утверждается, позволили нанести военные удары по Украине в декабре и январе, в результате которых десятки людей погибли и сотни получили ранения.

Прокуроры в Харькове сообщили Guardian, что вероятные фрагменты ракет "Искандер" северокорейского производства были отправлены в Киев для анализа, и заявили, что ракеты имели небольшие отличия: нарисованные от руки буквы серийных номеров, а также другой выпускной конус сопла и сварку.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в ближайшее время должны завершить исследование обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт. Об этом УНН в комментарии рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

По словам Рувина, визуальный осмотр обломков дает основания говорить, что такие ракеты россия ранее не использовала.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день, и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице, пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно, как только это станет возможным", - отметил Александр Рувин.

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