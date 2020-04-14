“Велику українську енциклопедію” оновлюють медичними статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В умовах надзвичайної ситуації, спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, зростає попит на науково виважену і правдиву інформацію, тож Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво” збирає статті з актуальних проблем у медичній сфері. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
“Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" звернулася до всіх фахівців медичного профілю з проханням надати статті з актуальних проблем життєвих викликів (напрям „Медицина“) для оприлюднення на порталі "Великої української енциклопедії", — йдеться у повідомленні.
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Так, першими на заклик науковців відгукнулися колеги з Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Фахівці цього закладу, співробітники кафедр мікробіології, вірусології та імунології, клінічної лабораторної діагностики, фармакотерапії та управління якістю підготували й надіслали статті на актуальні теми сьогодення.
Нагадаємо, що Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, продовжує працювати над двома версіями Великої української енциклопедії — багатотомним друкованим виданням і сучасним довідковим онлайн-сервісом ВУЕ. В останньому статті супроводжуються додатковими відео- та аудіо матеріалами, вони насичені більшою кількістю ілюстрацій — світлинами, картами, схемами, графіками, діаграмами, малюнками тощо. Особливістю цього електронного порталу є авторизація статей, об’єктивність викладу, перевіреність фактів.
Як раніше повідомляв УНН, майже 1,5 млрд грн вже спрямовано на закупівлі для боротьби з COVID-19 в Україні.