"Большую украинскую энциклопедию" обновляют медицинскими статьями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, растет спрос на научно взвешенную и правдивую информацию, поэтому Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство" собирает статьи по актуальным проблемам в медицинской сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
"Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство" обратилась ко всем специалистам медицинского профиля с просьбой предоставить статьи по актуальным проблемам жизненных вызовов (направление "Медицина") для публикации на портале "Большой украинской энциклопедии", - говорится в сообщении.
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Так, первыми на призыв ученых откликнулись коллеги из Национального фармацевтического университета (г. Харьков). Специалисты этого учреждения, сотрудники кафедр микробиологии, вирусологии и иммунологии, клинической лабораторной диагностики, фармакотерапии и управления качеством подготовили и направили статьи на актуальные темы современности.
Напомним, что Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство", что относится к сфере управления Госкомтелерадио, продолжает работать над двумя версиями Великой Украинской энциклопедии - многотомным печатным изданием и современным справочным онлайн-сервисом БУЭ. В последнем статьи сопровождаются дополнительными видео и аудио материалами, они насыщены большим количеством иллюстраций - фотографиями, картами, схемами, графиками, диаграммами, рисунками и т.д. Особенностью этого электронного портала является авторизация статей, объективность изложения, проверенные факты.
Как ранее сообщал УНН, почти 1,5 млрд грн уже направлены на закупки для борьбы с COVID-19 в Украине.