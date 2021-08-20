Велика Британія зареєструвала препарат Ronapreve для лікування COVID-19

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Препарат Ronapreve розробили швейцарська фармацевтична компанія Roche та американська біотехнологічна компанія Regeneron.

За даними агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення, Ronapreve має моноклональні антитіла – природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

У липні Японія стала першою країною, яка видала ліцензію на цей препарат. Лабораторні випробування показали, що під час його використання кількість госпіталізацій або смертність знизилися на 70%, а період симптомів зменшився на чотири дні.

Ronapreve також зареєстрували такі країни, як США, Індія, Швейцарія та Канада.

Нагадаємо

У серпні цього року Велика Британія схвалила використання вакцини Moderna проти COVID-19 для дітей віком від 12 до 17 років.