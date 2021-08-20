Велика Британія зареєструвала препарат Ronapreve для лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Британський регулятор охорони здоров’я сьогодні схвалив препарат Ronapreve для профілактики та лікування коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними The Guardian.
Деталі
Препарат Ronapreve розробили швейцарська фармацевтична компанія Roche та американська біотехнологічна компанія Regeneron.
За даними агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення, Ronapreve має моноклональні антитіла – природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.
У липні Японія стала першою країною, яка видала ліцензію на цей препарат. Лабораторні випробування показали, що під час його використання кількість госпіталізацій або смертність знизилися на 70%, а період симптомів зменшився на чотири дні.
Ronapreve також зареєстрували такі країни, як США, Індія, Швейцарія та Канада.
Нагадаємо
У серпні цього року Велика Британія схвалила використання вакцини Moderna проти COVID-19 для дітей віком від 12 до 17 років.