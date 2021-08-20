Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Британский регулятор здравоохранения сегодня одобрил препарат Ronapreve для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным The Guardian.
Детали
Препарат Ronapreve разработали швейцарская фармацевтическая компания Roche и американская биотехнологическая компания Regeneron.
По данным агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, Ronapreve имеет моноклональные антитела – природные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.
В июле Япония стала первой страной, которая выдала лицензию на этот препарат. Лабораторные испытания показали, что при его использовании количество госпитализаций или смертность снизились на 70%, а период симптомов уменьшился на четыре дня.
Ronapreve также зарегистрировали такие страны, как США, Индия, Швейцария и Канада.
Напомним
В августе этого года Великобритания одобрила использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет.