"Вечірній Квартал" вибачився перед Гонтаревою новою піснею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Черговий номер “Вечірнього кварталу” був присвячений колишній главі Нацбанку України Валерії Гонтаревій. Цього разу коміки вирішили “вибачитись” перед Гонтаревою. Відповідне відео виступу опублікувала на своїй сторінці у Facebook речниця партії “Слуга народу” Юлія Палійчук, передає УНН.
“У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на „Дельта банку“ карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця”, — йдеться в тексті пісні.
Гумористи передали Гонтарєвій “полум’яний привіт”, після чого Євген Кошовий, який співав пісню, додав: “український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам в Лондоні”.
Нагадаємо, у жовтні в Україні розгорівся скандал. Тоді Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий в ефірі “Вечірнього кварталу” виконали гумористичну пісню про спалення будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Після цього, генеральний директор хору імені Верьовки Зеновій Корінець розповів УНН, що колектив відчував незручність виконання цієї пісні. Він також повідомив, що за два дні виступів у “Палаці Україна” хору ім. Верьовки заплатили 30 тис. гривень.