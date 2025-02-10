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Вечірній удар по Херсону: постраждалий отримав множинні травми голови

Вечірній удар по Херсону: постраждалий отримав множинні травми голови

Київ • УНН

 • 30684 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона поранено 54-річного місцевого жителя. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, черепно-мозкове ушкодження та струс мозку.

Пізно ввечері ворог завдав удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки поранено місцевого мешканця. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, 54-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми, черепно-мозкового ушкодження, струсу мозку та поранення голови.

Лікарі вже надають йому необхідну допомогу та проводять подальше обстеження.

Нагадаємо

Сьогодні 72-річна жінка померла в лікарні Херсона після атаки ворожого дрона. Також було поінформовано про загибель 42-річного чоловіка в Бериславі від скидання вибухівки з БпЛА.

Внаслідок атаки дрона в Херсоні загинула літня жінка10.02.25, 22:27 • 27828 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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