Вечірній удар по Херсону: постраждалий отримав множинні травми голови
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона поранено 54-річного місцевого жителя. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, черепно-мозкове ушкодження та струс мозку.
Пізно ввечері ворог завдав удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки поранено місцевого мешканця. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Згідно з інформацією, 54-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми, черепно-мозкового ушкодження, струсу мозку та поранення голови.
Лікарі вже надають йому необхідну допомогу та проводять подальше обстеження.
Нагадаємо
Сьогодні 72-річна жінка померла в лікарні Херсона після атаки ворожого дрона. Також було поінформовано про загибель 42-річного чоловіка в Бериславі від скидання вибухівки з БпЛА.
Внаслідок атаки дрона в Херсоні загинула літня жінка10.02.25, 22:27 • 27828 переглядiв