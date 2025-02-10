Вечерний удар по Херсону: пострадавший получил множественные травмы головы
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Днепровскому району Херсона ранен 54-летний местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, черепно-мозговое повреждение и сотрясение мозга.
Поздно вечером враг нанес удар по Днепровскому району Херсона. В результате атаки ранен местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Согласно информации, 54-летний мужчина получил минно-взрывную травму, черепно-мозговое повреждение, сотрясение мозга и ранение головы.
Врачи уже оказывают ему необходимую помощь и проводят дальнейшее обследование.
Напомним
Сегодня 72-летняя женщина умерла в больнице Херсона после атаки вражеского дрона. Также было проинформировано о гибели 42-летнего мужчины в Бериславе от сброса взрывчатки с БпЛА.
В результате атаки дрона в Херсоне погибла пожилая женщина10.02.25, 22:27 • 10756 просмотров