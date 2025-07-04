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Вечірня атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до трьох

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У Кривому Розі ввечері 4 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Наразі відомо про трьох поранених, один з яких у важкому стані.

Вечірня атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до трьох

У Кривому Розі ввечері 4 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики. Кількість постраждалих у місті зростає. Вже відомо про трьох поранених. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

На жаль, вже троє поранених. Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- повідомив Вілкул.

Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі04.07.25, 19:11 • 471 перегляд

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Олександр Вілкул
Кривий Ріг
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