Вечірня атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до трьох

У Кривому Розі ввечері 4 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики. Кількість постраждалих у місті зростає. Вже відомо про трьох поранених. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

На жаль, вже троє поранених. Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу - повідомив Вілкул.

Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі