Вечірня атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до трьох
Київ • УНН
У Кривому Розі ввечері 4 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Наразі відомо про трьох поранених, один з яких у важкому стані.
У Кривому Розі ввечері 4 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики. Кількість постраждалих у місті зростає. Вже відомо про трьох поранених. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.
На жаль, вже троє поранених. Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу
Вечірній удар рф по Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі04.07.25, 19:11 • 471 перегляд