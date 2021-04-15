Вчені з'ясували, що червоне вино може лікувати жіноче здоров'я

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Дослідження Іранського університету медичних наук виявили, що протизапальні властивості ресвератролу в червоному вині можуть допомогти в лікуванні ендометріозу у жінок. Про це пише Wine Spectator, передає УНН.

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Деталі

Дослідження в Ірані мало на меті з’ясувати, наскільки ефективний ресвератрол — багата антиоксидантами сполука, що міститься в червоному вині — у лікуванні симптомів ендометріозу

Ендометріоз — це небезпечний стан, який виникає у жінок будь-якого віку і може спричинити хронічний біль, нерегулярні кровотечі та безпліддя.

Дослідники виявили, що ресвератрол пригнічує три гени-порушники, які спричиняють зростання клітин ендометрію поза маткою, контролюючи таким чином запалення і тримаючи стан під контролем.

“Згідно з висновками, ресвератрол може покращити прогресування ендометріозу внаслідок зменшення експресії цих генів у клітинах ендометрію”, — повідомили дослідники, додавши, що необхідні подальші дослідження.

Згідно з результатами, жінкам, які страждають від ендометріозу, можуть отримати користь від протизапальної дії щоденного келиха червоного вина.

Доповнення

Додамо, що ще одне дослідження показало: таніни у вині не дають вірусам прикріплюватись до клітин людини та, ймовірно, можуть допомагати у профілактиці COVID-19. При цьому в різних сортах винограду кількість поліфенолів — танінів відрізняється. Так, наприклад, у популярних темних і червоних сортах винограду Барбера, Піно Нуар, Гаме, Гарнача дуже низький вміст дубильних речовин. Порівняно вищий вміст танінів у відомому в усьому світі європейському сорті винограду Мускат.

Нагадаємо, що з винограду цього сорту виготовлена яскрава новинка з колекції українських винних напоїв Caprizo Moscato.

Раніше УНН писав, що з початку року Україна імпортувала вина виноградного на 19,9 млн доларів із Італії, Франції, Німеччини та інших країн.

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