Ученые выяснили, что красное вино может лечить женское здоровье
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Исследование Иранского университета медицинских наук обнаружили, что противовоспалительные свойства ресвератрола в красном вине могут помочь в лечении эндометриоза у женщин. Об этом пишет Wine Spectator, передает УНН.
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Детали
Исследования в Иране имело целью выяснить, насколько эффективен ресвератрол — богатое антиоксидантами соединение, содержащееся в красном вине — в лечении симптомов эндометриоза
Эндометриоз — это опасное состояние, которое возникает у женщин любого возраста и может вызвать хроническую боль, нерегулярные кровотечения и бесплодие.
Исследователи обнаружили, что ресвератрол подавляет три гена-нарушителя, которые приводят к росту клеток эндометрия вне матки, контролируя таким образом воспаление и держа состояние под контролем.
“Согласно выводам, ресвератрол может улучшить прогрессирование эндометриоза вследствие уменьшения экспрессии этих генов в клетках эндометрия”, — сообщили исследователи, добавив, что необходимы дальнейшие исследования.
Согласно результатам, женщины, страдающим от эндометриоза, могут получить пользу от противовоспалительного действия ежедневного бокала красного вина.
Дополнение
Добавим, что еще одно исследование показало: танины в вине не дают вирусам прикрепляться к клеткам человека и, вероятно, могут помогать в профилактике COVID-19. При этом в разных сортах винограда количество полифенолов — танинов отличается. Так, например, в популярных темных и красных сортах винограда Барбера, Пино Нуар, Гаме, Гарнача очень низкое содержание дубильных веществ. Сравнительно высокое содержание танинов в известном во всем мире европейских сортов винограда Мускат.
Напомним, что из винограда этого сорта изготовлена яркая новинка из коллекции украинских винных напитков Caprizo Moscato.
Ранее УНН писал, что с начала года Украина импортировала вина виноградного на 19,9 млн долларов с Италии, Франции, Германии и других стран.