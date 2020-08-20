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Вчені розповіли, який алкоголь "рятує" від головного болю краще від таблеток

Вчені розповіли, який алкоголь "рятує" від головного болю краще від таблеток

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Полегшити головні болі можна за допомогою пари келихів пива. До такого висновку прийшли вчені з Гринвічського університету в Лондоні, передає УНН із посиланням на independent.co.uk.

Стверджується, що полегшувальна властивість напою була підтверджена під час наукових досліджень.

Так, дослідники взяли до уваги дані, отримані під час 18 експериментів. Всього у дослідженні взяли участь більше 400 добровольців - результати отримали вельми несподівані.

Так, виявилося, що два келихи згаданого алкогольного напою справляються з головним болем ефективніше, ніж парацетамол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кароокі vs блакитноокі: вчені розповіли, хто більше сприйнятливий до алкоголю.

"Результати дають можливість припустити, що алкоголь є ефективним болезаспокійливим засобом, яке забезпечує клінічно значущі заниження показників інтенсивності болю", - вважають вчені.

Нагадаємо, раніше вчені з Канади заявили про те, що вино здатне допомагати організму людини захищатися при коронавірусі, а вчені зі США прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.

Фахівці з медшколи Університету Вашингтона, у свою чергу, констатували, що вино також здатне "захищати" зір. У всіх випадках мова виключно тільки про помірне споживання напою.

Як повідомлялося в УНН, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина. Його українці стали купувати у магазинах частіше, ніж імпортне.

Уточнимо, що 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.

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