Вчені розповіли, який алкоголь "рятує" від головного болю краще від таблеток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Полегшити головні болі можна за допомогою пари келихів пива. До такого висновку прийшли вчені з Гринвічського університету в Лондоні, передає УНН із посиланням на independent.co.uk.
Стверджується, що полегшувальна властивість напою була підтверджена під час наукових досліджень.
Так, дослідники взяли до уваги дані, отримані під час 18 експериментів. Всього у дослідженні взяли участь більше 400 добровольців - результати отримали вельми несподівані.
Так, виявилося, що два келихи згаданого алкогольного напою справляються з головним болем ефективніше, ніж парацетамол.
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"Результати дають можливість припустити, що алкоголь є ефективним болезаспокійливим засобом, яке забезпечує клінічно значущі заниження показників інтенсивності болю", - вважають вчені.
Нагадаємо, раніше вчені з Канади заявили про те, що вино здатне допомагати організму людини захищатися при коронавірусі, а вчені зі США прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.
Фахівці з медшколи Університету Вашингтона, у свою чергу, констатували, що вино також здатне "захищати" зір. У всіх випадках мова виключно тільки про помірне споживання напою.
Як повідомлялося в УНН, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина. Його українці стали купувати у магазинах частіше, ніж імпортне.
Уточнимо, що 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.