Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток

Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Облегчить головные боли можно с помощью пары бокалов пива. К такому выводу пришли ученые из Гринвичского университета в Лондоне, передает УНН со ссылкой на independent.co.uk.
Утверждается, что облегчающее свойство напитка было подтверждено в ходе научных исследований.
Так, исследователи приняли во внимание данные, полученные во время 18 экспериментов. Всего в исследовании приняли участие более 400 добровольцев - результаты получили весьма неожиданные.
Так, оказалось, что два бокала упомянутого напитка справляются с головной болью эффективнее, чем парацетамол.
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"Результаты дают возможность предположить, что алкоголь является эффективным болеутоляющим средством, которое обеспечивает клинически значимые занижения показателей интенсивности боли", - считают ученые.
Напомним, ранее ученые из Канады заявили о том, что вино способно помогать организму человека защищаться при коронавирусе, а ученые из США пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Специалисты с медшколы Университета Вашингтона, в свою очередь, констатировали, что вино также способно "защищать" зрение. Во всех случаях речь идет исключительно только об умеренном потреблении напитка.
Как сообщалось в УНН, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина. Его украинцы стали покупать в магазинах чаще, чем импортное.
Уточним, что 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.