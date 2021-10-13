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Вчені прогнозують понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні щодня до кінця жовтня

Вчені прогнозують понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні щодня до кінця жовтня

Київ • УНН

 • 19233 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Україні до кінця жовтня кількість нових випадків COVID-19 може перевищити 20 тис. Наразі поточна осіння хвиля вже перевищила торішню. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 13–26 жовтня 2021 року, який оприлюднений на сайті НАН України, передає УНН.

Цитата

“Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 264 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14897 (SEIR_U), 14650 (Prophet) протягом тижня 13–19 жовтня 2021 року та 18640 (SEIR_U), 20922 (Prophet) — протягом тижня 20–26 жовтня 2021 року”, — йдеться в прогнозі.

Деталі

Повідомляється, що у Києві ще спостерігається значна неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень, що свідчить про велику частку приватних лабораторій та тестування не за місцем проживання. Така специфіка даних у Києві ускладнює оцінку реальної епідемічної ситуації в столиці.

В НАН зазначають, що спостережувана летальність дещо знизилась і перебувала у діапазоні від 2,5% до 3% для дат 4–5 тижнів тому.

Окрім того, повідомляється, що в останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками.

“Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць. За два тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій — у 1,7 раза. Смертність виросла в 2,3 раза. За більшістю показників поточна хвиля зрівнялася та перевищила торішню осінню хвилю”, — зазначається в прогнозі.

Вчені наголошують, що смертність уже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях — уже на 6%, і продовжує стрімко зростати. На цьому тижні очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень. При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,57 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 жовтня, — 16,3 тисячі, лише трохи менше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,9 тисячі осіб, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше.

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