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Ученые прогнозируют более 20000 новых случаев COVID-19 в Украине ежедневно до конца октября

Ученые прогнозируют более 20000 новых случаев COVID-19 в Украине ежедневно до конца октября

Киев  •  УНН

 • 19199 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине до конца октября количество новых случаев COVID-19 может превысить 20 тыс. Сейчас текущая осенняя волна уже превысила прошлогоднюю. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 13-26 октября 2021 года, обнародованном на сайте НАН Украины, передает УНН.

Цитата

“Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 13175 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 264 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложена текущуя тенденция к увеличению количества новых выражений), среднее количество новых случаев равно 14897 (SEIR_U), 14650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18640 (SEIR_U), 20922 (Prophet) — в течение недели 20-26 октября 2021 года”, — говорится в прогнозе.

Детали

Сообщается, что в Киеве еще наблюдается значительная несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выражений, что свидетельствует о большой доле частных лабораторий и тестирования не по месту жительства. Такая специфика данных в Киеве затрудняет оценку реальной эпидемической ситуации в столице.

В НАН отмечают, что наблюдаемая летальность несколько снизилась и находилась в диапазоне от 2,5% до 3% для дат 4-5 недель назад.

Кроме того, сообщается, что в последние две недели заболеваемость и дальше быстро росла по всем ключевым показателям.

“Количество новых случаев болезни выросло вдвое за 2 недели и пять раз в месяц. За две недели число положительных результатов тестов ПЦР выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций — в 1,7 раза. Смертность выросла в 2,3 раза. По большинству показателей текущая волна сравнялась и превысила прошлогоднюю осеннюю волну”, — отмечается в прогнозе.

Ученые отмечают, что смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах — уже на 6% и продолжает стремительно расти. На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, традиционно приводящие к уменьшению количества официальных выражений. При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны за 1-2 недели.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 октября, — 16,3 тысячи, лишь немногим меньше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, более чем удвоение против показателя днем ранее.

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