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Вчені довели безпеку курятини під час коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вчені з Інституту Фрідріха Леффлера (FLI) (Німеччина) провели дослідження про можливість інфікування домашніх тварин коронавірусом COVID-19, передає УНН з посиланням на poultryworld.net.

Експеримент провели на свинях і курах. Перші результати показали, що свині і курчата не сприйнятливі до коронавірусу.

"В ході експерименту було виявлено, що ані курчата, ані свині не сприйнятливі до зараження SARS-CoV-2. Згідно з поточними даними, вони не схильні до дії вірусу і, отже, не несуть потенційного ризику для здоров'я людини", - резюмували вчені.

Вченим потрібно якийсь час, щоб проаналізувати отримані дані. Остаточні результати дослідження будуть опубліковані в травні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на курятину в Україні на 30% нижче, ніж в ЄС

Нагадаємо, попит на курятину в Україні зріс на 20% за період карантину. У той же час найбільший виробник - компанія МХП (Наша Ряба) заявила, що в повній мірі зможе забезпечити запити внутрішнього ринку, не скорочуючи при цьому експортні поставки.

"МХП забезпечує внутрішній ринок і виконує всі зовнішні зобов'язання, продовжуючи експорт в 80+ країн світу. Це підтримує національну економіку і відповідає закликам ООН щодо недопущення продовольчої кризи в світі", - відзначили в компанії.

Також нагадаємо, МХП виділив 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні.

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