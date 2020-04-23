Ученые доказали безопасность курятины во время коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ученые из Института Фридриха Леффлера (FLI) (Германия) провели исследование о возможности инфицирования домашних животных коронавирусом COVID-19, передает УНН со ссылкой на poultryworld.net.
Эксперимент провели на свиньях и курах. Первые результаты показали, что свиньи и цыплята не восприимчивы к коронавирусу.
"В ходе эксперимента было обнаружено, что ни цыплята, ни свиньи не восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Согласно текущим данным, они не подвержены воздействию вируса и, следовательно, не несут потенциальный риск для здоровья человека", - резюмировали ученые.
Ученым потребовалось некоторое время, чтобы проанализировать полученные данные. Окончательные результаты исследования будут опубликованы в мае.
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Напомним, спрос на курятину в Украине вырос на 20% за период карантина. В то же время крупнейший производитель - компания МХП (Наша Ряба) заявила, что в полной мере сможет обеспечить запросы внутреннего рынка, не сокращая при этом экспортные поставки.
"МХП обеспечивает внутренний рынок и выполняет все внешние обязательства, продолжая экспорт в 80+ стран мира. Это поддерживает национальную экономику и соответствует призывам ООН по недопущению продовольственного кризиса в мире", - отметили в компании.
Также напомним, МХП выделил 84 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.