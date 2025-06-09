Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив під вартою співробітника УДО

Київський апеляційний суд залишив співробітника управління державної охорони Артема Косова під вартою. Його обвинувачують у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Деталі

2 червня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинуваченого Косова на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому Косова строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів по 22 червня 2025 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення - йдеться в повідомленні.

Доповнення

8 квітня правоохоронцю Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві. За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення