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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил под стражей сотрудника УГО

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

Сотрудника УГО Артема Косова, которого обвиняют в убийстве подростка Максима Матерухина, оставили под стражей. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил под стражей сотрудника УГО

Киевский апелляционный суд оставил сотрудника управления государственной охраны Артема Косова под стражей. Его обвиняют в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда. 

Детали

 2 июня 2025 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах обвиняемого Косова на постановление Шевченковского районного суда города Киева от 24 апреля 2025 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлен обвиняемому Косова срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней по 22 июня 2025 года включительно. 

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Шевченковского районного суда города Киева от 24 апреля 2025 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения

- говорится в сообщении.

Дополнение

8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве. По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник. 

В ГБР сообщили, что правоохранитель, подозреваемый в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

 9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

 8 мая сообщалось, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение                     

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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