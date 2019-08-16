Вбивство "Сармата": ДБР почало розслідувати можливе приховування злочину поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешко (позивний "Сармат") – громадського активіста та ветерана АТО – проте приховали цей факт і не попередили його", - написала Варченко.
Провадження, за її словами, зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину та зловживання службовим становищем.
"Під час досудового розслідування слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста. Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин.
Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 КК України (Приховування злочину)", - зазначила Варченко.
Нагадаємо, "Сармата" вбили 31 липня 2018 року у подвір’ї у Бердянську на очах у його дружини та друга. Невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли.
Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону "Торнадо" Артема Матюшина, голову будівельної фірми "НК "Промбуд" Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку "Сармата", спостерігали за ним та застрелили. Згодом за підозрою в організації вбивства Віталія Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові — Віктора Власюка, а у Дніпрі — Євгена Бродського.
У поліції заявляли, що затримання замовників вбивства у справі "Сармата" - питання часу.