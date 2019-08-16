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Убийство "Сармата": ГБР начало расследовать возможное сокрытие преступления полицейскими

Убийство "Сармата": ГБР начало расследовать возможное сокрытие преступления полицейскими

Киев  •  УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО – однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написала Варченко.

Производство, по ее словам, зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

"Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить этот преступление.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления)", - отметила Варченко.

Напомним, "Сармата" убили 31 июля 2018 года во дворе в Бердянске на глазах у его жены и друга. Неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела.

Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина, главу строительной фирмы "НК "Промстрой" Николая Ломаку, 39-летнего Александра Обухова и Максима Володимиренкова. По версии правоохранителей, именно эти лица приехали к дому "Сармата", наблюдали за ним и застрелили. Впоследствии по подозрению в организации убийства Виталия Олешко в Бердянске задержали местного бизнесмена Михаила Сигиду, во Львове - Виктора Власюка, а в Днепре - Евгения Бродского.

В полиции заявляли, что задержание заказчиков убийства по делу "Сармата" - вопрос времени.

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