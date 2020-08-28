Вбивство Гандзюк: суд розпочав розгляд обвинувального акту щодо Мангера та Левіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва розпочав судовий розгляд обвинувального акту стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, передає кореспондент УНН.
"Оголошується відкритим судове засідання. У Дніпровському районному суді міста Києва розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням Мангера Владислава Миколайовича та Левіна Олексія Олексійовича у вчиненні злочину ч.3. ст. 27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 КК України", - заявила суддя.
За даними слідства, голова Херсонської облради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).
Крім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
Нагадаємо, судом визнано винуватими та засуджено до різних строків позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.