Вбивство Дар’ї Лук’яненко: на тілі виявлені ножові поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Тіло зниклої в Одеській області Дар’ї Лук’яненко було знайдено з ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.
Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.
Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.
Прокуратура готує ймовірному вбивці оголошення про підозру.