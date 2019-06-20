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Вбивство Дар’ї Лук’яненко: на тілі виявлені ножові поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Тіло зниклої в Одеській області Дар’ї Лук’яненко було знайдено з ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Вбивство Дар’ї Лук’яненко: на тілі виявлені ножові поранення

При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко

Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.

Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.

Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту. 

Прокуратура готує ймовірному вбивці оголошення про підозру

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