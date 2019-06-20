Убийство Дарьи Лукьяненко: на теле обнаружены ножевые ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Тело пропавшей в Одесской области Дарьи Лукьяненко было найдено с ножевыми ранениями. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
При отработке территории в Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко.
Источники УНН в правоохранительных органах сообщили, что на теле девочки обнаружили ножевые ранения.
Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок и не вернулся.
Владельца дома, возле которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, как основного подозреваемого доставляли в отделение полиции для допроса.
Прокуратура готовит предполагаемому убийце объявление о подозрении.