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Вбивство безпритульного у Києві: суд змінив запобіжний захід підозрюваному

Вбивство безпритульного у Києві: суд змінив запобіжний захід підозрюваному

Київ • УНН

 • 16771 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві суд задовольнив клопотання прокуратури та змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві безпритульного з домашнього арешту на тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Шевченківський районний суд м. Києва у четвер, 22 жовтня 2020 року, задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 10 та змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві безпритульного з домашнього арешту на тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного взяли під варту одразу після проголошення рішення.

Встановлено, що вказаний чоловік та двоє його спільників підозрюються у побитті та катуванні безпритульних людей. 29 вересня 2020 року зловмисників було затримано, повідомлено про підозру та у подальшому обрано запобіжні заходи. Двом особам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному – домашній арешт.

“21 жовтня 2020 року вказаним особам було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру в умисному вбивстві безпритульного чоловіка, тіло якого з ознаками удушення було знайдено 19 вересня 2020 року на дитячому майданчику на вул. Трьохсвятительській у Києві. Таким чином усі троє підозрюваних перебувають під вартою», - додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, трьом особам, затриманим у зв’язку з побиттям та катуванням безпритульних людей в Києві, повідомлено про підозру в умисному вбивстві людини.

Українські Національні Новини

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