Важка техніка та санаторії простоюють: політолог вказав на причини, чому АРМА не передає їх ЗСУ
Київ • УНН
Політолог Віктор Бобіренко вважає, що АРМА не передає накопичені активи для потреб армії через бюрократичні перепони та можливі приватні інтереси. Майно АРМА могло б приносити користь під час війни.
Агентство з розшуку та менеджменту активів не передає накопичені активи для потреб армії через бюрократичні перепони та можливі приватні інтереси. Таку думку в ексклюзивному інтервʼю УНН висловив політолог Віктор Бобіренко.
"Дійсно, у нас в країні війна і взагалі все давно треба перевести на військові рейки. І майно, якого потребують військові, – краще їх ним забезпечити. Якщо є така можливість – потрібно відібрати такі активи і передати їх в Міноборони. Думаю, це цілком логічно", - зазначив він.
За його словами, обʼєктивною причиною, чому АРМА цього досі не зробила, може бути бюрократія.
"Але є суб’єктивна причина – дуже часто це може робитися в чиїхось інтересах, тобто хтось зацікавлений і бюрократична система, яка і так пробуксовує, спеціально буксує, або робить те, що ми називаємо біг на місці", - вказує політолог.
Додамо
За роки існування в Агентстві з управління та менеджменту активів (АРМА) накопичилось багато майна. Більшість з того, що є в управлінні Агентства могло б не просто приносити дохід державному бюджету, а працювати з користю під час широкомасштабної війни, розвʼязаної росією проти України. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.
Окрім того, в АРМА накопичилося немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.