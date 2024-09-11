Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Агентство по розыску и менеджменту активов не передает накопленные активы для нужд армии из-за бюрократических преград и возможных частных интересов. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

«Действительно, у нас в стране война и вообще все давно надо перевести на военные рельсы. И имущество, в котором нуждаются военные, - лучше их им обеспечить. Если есть такая возможность - нужно отобрать такие активы и передать их в Минобороны. Думаю, это вполне логично», - отметил он.

По его словам, объективной причиной, почему АРМА этого до сих пор не сделала, может быть бюрократия.

«Но есть субъективная причина - очень часто это может делаться в чьих-то интересах, то есть кто-то заинтересован и бюрократическая система, которая и так пробуксовывает, специально буксует, или делает то, что мы называем бег на месте», - указывает политолог.

Добавим

За годы существования в Агентстве по управлению и менеджменту активов (АРМА) накопилось много имущества. Большинство из того, что есть в управлении Агентства могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, а работать с пользой во время широкомасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в АРМА накопилось немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.