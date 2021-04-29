Ватикан відреагував на ідею зустрічі Зеленського та Путіна на його території

Деталі

“Уже існує мінська група, яка працює в цілях посередництва (врегулювання конфлікту на Донбасі). Думаю, що ймовірна підтримка Святого престолу може бути надана в рамках цієї роботи”, — наводить видання слова кардинала. На його думку, в будь-якому випадку будь-який внесок понтифіка, як це було зроблено для вирішення інших конфліктних ситуацій, міг би служити “загальним посланням” в ім’я встановлення миру.

Доповнення

Раніше в інтерв’ю газеті президент України Володимир Зеленський назвав Ватикан “ідеальним місцем для діалогу (з президентом РФ Володимиром Путіним) про мир на Донбасі”. За словами Сандрі, йому не відомо про організацію будь-якої зустрічі в папському місті-державі.

У той же день прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не знає, чи готовий глава російської держави Володимир Путін проводити двосторонню зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським десь, крім Москви.

Контекст

Зеленський 20 квітня в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — в Москві, а по Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

Напередодні Президент Володимир Зеленський доручив Офісу Президента, в тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У той же день Кремль не спростував інформацію про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського.