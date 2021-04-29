Ватикан отреагировал на идею встречи Зеленского и Путина на его территории

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Святой престол и Папа Франциск готовы способствовать украинскому урегулированию, и возможная посредническая помощь могла бы быть оказана в рамках работы минской группы. Об этом сказал префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри в беседе с журналистом газеты La Reppublica, пишет УНН.

Детали

“Уже существует минская группа, которая работает в целях посредничества (урегулирования конфликта на Донбассе). Думаю, что вероятная поддержка Святого престола может быть оказана в рамках этой работы”, — приводит издание слова кардинала. По его мнению, в любом случае любой вклад понтифика, как это было сделано для решения других конфликтных ситуаций, мог бы служить “общим посланием” во имя установления мира.

Дополнение

Ранее в интервью газете президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан “идеальным местом для диалога (с президентом РФ Владимиром Путиным) о мире на Донбассе”. По словам Сандри, ему не известно об организации какой-либо встречи в папском городе-государстве.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли глава российского государства Владимир Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то, кроме Москвы.

Контекст

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

Накануне Президент Владимир Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В тот же день Кремль не опроверг информацию о подготовке встречи Путина и Зеленского.

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