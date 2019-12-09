Вартість новорічного столу за рік зросла майже на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросла на 7-10%. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
“Новорічний стіл у 2019 році буде дорожчий приблизно на 7-10% ніж торішній”, — сказав Пендзин.
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За його словами, можна порахувати скільки ви витратили в минулому році на організацію святкування та додати близько 10% і чудово влучите в той бюджет, яким вам вистачить відсвяткувати Новий рік.
Нагадаємо, у 2018 році вартість традиційних страв на новорічному столі зросла на 23-25% в порівнянні з 2017 роком.
Як повідомляв УНН, експерти проаналізували, коли краще бронювати квартиру або будинок для зустрічі Нового року, і за скільки можна буде винаймати житло на свята.