Стоимость новогоднего стола за год выросла почти на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году выросла на 7-10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"Новогодний стол в 2019 году будет дороже примерно на 7-10% прошлогоднего", - сказал Пендзин.
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По его словам, можно посчитать сколько вы потратили в прошлом году на организацию празднования и добавить около 10% и прекрасно попадете в тот бюджет, которого вам хватит отпраздновать Новый год.
Напомним, в 2018 году стоимость традиционных блюд на новогоднем столе выросла на 23-25% по сравнению с 2017 годом.
Как сообщал УНН, эксперты проанализировали, когда лучше бронировать квартиру или дом для встречи Нового года, и за сколько можно будет снимать жилье на праздники.