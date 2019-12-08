Україна наростила імпорт цитрусових із Туреччини та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Протягом листопада 2019 року Україна імпортувала із Туреччини цитрусових на понад 36,7 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на митну статистику.
Всього ж з початку поточного року з Туреччини імпортовано цитрусових на суму понад 91 млн доларів.
На другому місті серед країн імпортерів цитрусових Єгипет – з початку року в Україну звідти завезено продукції на суму 33,6 млн доларів, але у листопаді обсяг імпорту становив всього 374 тисячі доларів.
Ввозить Україна цитрусові також з Іспанії – з початку року на суму 13,3 млн доларів, а у листопаді на майже 2,5 млн доларів.
Обсяг імпорту з інших країн загалом становить близько чверті від усього імпорту цитрусових (з початку року 45,4 млн доларів, а протягом листопада – 7,1 млн доларів).
Як повідомлялося раніше, Україна за дев’ять місяців імпортувала агропродуктів на 4,3 млрд доларів.